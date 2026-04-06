Napoli Milan Politano decide il posticipo e scuote la corsa scudetto | l’Inter si porta a +7

Nel match tra Napoli e Milan, un gol di Politano nel secondo tempo ha deciso la partita e ha influenzato la classifica. Con questa vittoria, l’Inter si porta a sette punti di vantaggio rispetto alle inseguitrici. La gara, giocata allo stadio Maradona, ha modificato le posizioni in cima alla graduatoria di campionato, rafforzando la posizione dell’Inter nella corsa scudetto.

di Lorenzo Vezzaro Napoli Milan, il verdetto del Maradona rimescola le posizioni in vetta: l’Inter di Cristian Chivu allunga il passo verso il titolo. Il posticipo del lunedì sera tra Napoli e Milan ha regalato un verdetto pesantissimo per gli equilibri dell’alta classifica. In una sfida tesa e vibrante, decisa soltanto nelle battute finali, i padroni di casa sono riusciti a strappare tre punti fondamentali grazie alla firma di Matteo Politano. L’esterno, subentrato a gara in corso, ha trovato il guizzo vincente al minuto 79, trafiggendo la retroguardia rossonera e facendo esplodere l’urlo del pubblico partenopeo. Una rete che non sposta solo i tre punti, ma ridisegna completamente le gerarchie per la volata finale. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Napoli Milan, Politano decide il posticipo e scuote la corsa scudetto: l’Inter si porta a +7 Leggi anche: Il Napoli batte il Milan e si prende il secondo posto: decide Politano, Inter avanti di 7 punti Leggi anche: Milan-Inter 1-0: decide Estupinan, corsa Scudetto riaperta? Temi più discussi: Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale; Pronostico Napoli-Milan, al Maradona si decide l'anti-Inter; Italia fuori dai Mondiali! Giocatori del Napoli rientrati stanotte a Capodichino | VIDEO CN24; Mondiali 2026, il Ghana è senza CT | Esonerato Addo dopo la sconfitta in amichevole (31 marzo 2026). Il Napoli batte il Milan e si prende il secondo posto: decide Politano, Inter avanti di 7 puntiIl Napoli vince la quinta partita consecutiva e sale al secondo posto. Al Maradona la squadra di Conte batte il Milan e lo scavalca in classifica. L'1-0 rimette i campioni d'Italia nella scia ... fanpage.it Un gol di Politano decide Napoli-Milan. 1-0 e azzurri ora secondiÈ una rete di Matteo Politano a pochi minuti dallo scadere a decidere il big match tra Napoli e Milan valido soprattutto per il secondo posto in Serie A. Dopo una partita combattuta ma ... firenzeviola.it Serie A, Napoli-Milan 1-0: gli azzurri scavalcano i rossoneri e sono a -7 dalla capolista Juve-Genoa 2-0 i bianconeri staccano la Roma. Lecce-Atalanta 0-3. Udinese-Como 0-0. Ieri: Inter-Roma 5-2: i nerazzurri dilagano e vanno a +9 dal Milan. Segui la cronaca facebook LIVE MN - Napoli-Milan (0-0): inizia la partita al Maradona... x.com