Il Napoli pareggia e respinge l'assalto Champions del Como ma si scuce lo Scudetto dal petto

Il Napoli ha pareggiato in trasferta contro il Como, impedendo all'avversario di ottenere la vittoria e mantenendo il punteggio invariato. La partita si è conclusa con un risultato di parità, con il Napoli che ha difeso il suo organico senza riuscire a conquistare i tre punti. Questa situazione fa sì che il titolo di campione d'Italia venga consegnato all'Inter, che giocherà contro il Parma nella prossima partita domenicale.

Il pareggio a Como costringe il Napoli a consegnare il tricolore all'Inter, attesa contro il Parma domenica sera. Uno 0-0 stretto per i padroni di casa che però rischiano nel finale. Gli uomini di Conte che ottengono comunque l'obiettivo prefissato: respinto l'assalto alla Zona Champions.🔗 Leggi su Fanpage.it

IL NAPOLI PUÒ DAVVERO VINCERE LO SCUDETTO #Napoli #Inter #Scudetto

Notizie correlate

Leggi anche: Gazzetta dello Sport: “Crollo Napoli, si scuce lo scudetto”

Serie A, Pasquetta decisiva: corsa scudetto e Champions riaperte. Il Como frena, la Juve lo incalza. Il Napoli batte il Milan e rincorre l’InterLa Serie A entra in una giornata chiave, con la Pasquetta che mette in palio punti pesanti sia per la lotta scudetto sia per la corsa Champions.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: L'Inter pareggia, ora è a +10 sul Napoli: le combinazioni per lo Scudetto; Inter, rimandato il match point scudetto; Roma, 1-0 alla Juve e Scudetto più vicino. Per l’Inter 3 punti da Champions, colpo-salvezza Sassuolo; Quanti punti mancano a Napoli, Milan e Juventus per qualificarsi in Champions League: il calendario fino al termine del campionato.

Como-Napoli 0-0 | Gli incastri Champions e Scudetto , le UFFICIALI | OneFootballComo-Napoli è una partita fondamentale per la zona Champions League e in ottica Scudetto se consideriamo i risultati che faranno Inter, Milan, Roma e Juve. La squadra di Conte arriva dalla vittoria ne ... onefootball.com

Como-Napoli 0-0, reti bianche al Sinigaglia: Conte guadagna un punto per la ChampionsUna partita che, sicuramente, non è destinata ad entrare negli annali della storia azzurra. Como-Napoli si conclude a reti bianche e con poche occasioni create dalla squadra di ... ilmattino.it

La qualificazione può arrivare già in questo weekend! In caso di vittoria del #Milan a Sassuolo, infatti, servirebbe la sconfitta del Como con il Napoli e della Roma con la Fiorentina per garantire la qualificazione in Champions ai rossoneri con 3 giornate di a - facebook.com facebook