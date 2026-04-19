Gazzetta dello Sport | Crollo Napoli si scuce lo scudetto

Il Napoli ha subito una sconfitta che potrebbe influire sulla corsa allo scudetto, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport. La partita si è conclusa con un risultato che mette in discussione le ambizioni della squadra, con una sconfitta considerata pesante non solo per il punteggio ma anche per il valore simbolico della partita. La sconfitta ha suscitato reazioni tra tifosi e addetti ai lavori, mentre la squadra si prepara a valutare le prossime sfide.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. NAPOLI – Una sconfitta che pesa, forse più per quello che rappresenta che per il risultato in sé. Come racconta Alex Frosio sulla Gazzetta dello Sport, al Maradona va in scena una serata che sa di fine ciclo emotivo, con la Lazio che si impone 2-0 e riporta indietro nel tempo i tifosi azzurri. Ancora Alex Frosio sulla Gazzetta dello Sport descrive una squadra, quella di Sarri, capace di esprimere “la grande bellezza delle idee”, mentre il Napoli appare svuotato e senza più certezze. La Gazzetta dello Sport, attraverso l’analisi di Alex Frosio, sottolinea come questo ko segni di fatto la resa definitiva nella corsa scudetto.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Gazzetta dello Sport: “Crollo Napoli, si scuce lo scudetto” Notizie correlate Gazzetta dello Sport: “Napoli, sogno Fab Four: a Parma passa la rincorsa scudetto”Gazzetta dello Sport: “Napoli, sogno Fab Four: a Parma passa la rincorsa scudetto”"> Il Napoli si affida al suo talento più puro per restare... Leggi anche: Gazzetta dello Sport: “Napoli-Lukaku, prove di disgelo: si lavora per ricucire lo strappo” Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Il Milan crolla a San Siro! L'Udinese vince 3-0: fischi dei tifosi rossoneri; Inter, ora è corsa all'aritmetica: ecco quando potrebbe diventare campione d'Italia; Capello su Leao: Sembra che non ne abbia come una volta, il simbolo di un Milan sotto ritmo; Milan, chi è il colpevole del crollo con l'Udinese? Non c'entra solo Leao... Bologna, i quotidiani bocciano Italiano: Crollo totale, non si è visto nulla!Bocciatura totale per Vincenzo Italiano per il ko 4-0 ieri contro l'Aston Villa. La Gazzetta dello Sport lo valuta 4 in pagella ... tuttonapoli.net Gazzetta dello Sport: Conte si candidaLa Gazzetta dello Sport, attraverso Vincenzo D’Angelo, racconta un Conte lucido anche sul fronte scudetto: «Dobbiamo essere realisti, non dobbiamo sbagliare mai e sperare che davanti sbaglino più ... napolipiu.com Prime pagine giornali sportivi oggi: il Napoli sui media Il Corriere dello Sport Campania: "Senza scuse! Napoli, serata da incubo" Il Corriere dello Sport: "Napoli KO, Inter vicina allo scudetto" La Gazzetta dello Sport: "Crollo Napoli, si avvicina il 21° titolo pe facebook Napoli-Lazio 0-2, le pagelle: crollo totale, male Buongiorno e De Bruyne. Responsabilità di Conte x.com