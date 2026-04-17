Inter scudetto più vicino | ecco quando i nerazzurri possono diventare campioni d’Italia

L'Inter ha vinto 3-0 contro il Cagliari nel match di venerdì 17 aprile, avvicinandosi alla conquista del 21º scudetto della sua storia. La vittoria ha permesso ai nerazzurri di migliorare la posizione in classifica e di ridurre le distanze rispetto alle squadre in testa alla classifica. La corsa al titolo prosegue con diverse partite ancora da disputare e punti in palio.

(Adnkronos) – L'Inter batte 3-0 il Cagliari oggi, venerdì 17 aprile, e si avvicina a grandi passi verso il 21esimo scudetto della sua storia. Con il successo contro i sardi, i nerazzurri volano a +12 sul Napoli, impegnato domani contro la Lazio, e si portano a soli 7 punti dalla matematica certezza del successo tricolore. Sette punti da conquistare nelle ultime 5 giornate, su 15 disponibili (e che potrebbero essere anche di meno, se il Napoli non riuscisse a battere la Lazio sabato 18 aprile): ecco tutte le combinazioni che porterebbero alla festa nerazzurra. Intanto, il calendario: l'Inter deve affrontare ora Torino, Parma, Lazio, Verona e Bologna (due gare in casa e tre in trasferta).🔗 Leggi su Periodicodaily.com

INTER - ATALANTA con i nerazzurri che si fermano ancora! Fallo o gol regolare Scudetto riaperto

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