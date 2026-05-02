Bebe Vio ricorda con emozione l’incontro con Alex Zanardi, avvenuto nel 2009, quando aveva 12 anni e si sentiva spaesata e spaventata. La campionessa di scherma ha condiviso che Zanardi le aveva mostrato come si possa fare tutto, indipendentemente dalle sfide fisiche. La sua testimonianza si unisce a quella di altri che hanno espresso cordoglio per la scomparsa del campione, deceduto all’età di 59 anni.

“Siamo diventati colleghi nel 2009, avevo 12 anni ed ero molto spaesata e spaventata “. Comincia così il ricordo di Bebe Vio su Alex Zanardi, il campione scomparso oggi a 59 anni. Il pilota bolognese, poi diventato dominatore dell’ handbike e leggenda dello sport paralimpico, ha ispirato migliaia di atleti in tutto il mondo. Ma nel giorno della sua morte, Bebe Vio in un messaggio sul suo profilo Instagram svela come le parole di Zanardi siano state decisive anche per la sua carriera, che l’ha portata ad essere schermitrice e campionessa paralimpica. “Mi hai dato la forza per ripartire, convincendomi che con o senza gambe avrei potuto fare tutto “, ricorda Bebe Vio, postando anche delle foto insieme a Zanardi, durante le loro avventure paralimpiche.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Avevo 12 anni, ero spaesata e spaventata: tu mi hai convinto che con o senza gambe poteva fare tutto”: Bebe Vio ricorda Alex Zanardi

Notizie correlate

«Mi hai convinto che con o senza gambe avrei potuto fare tutto», Bebe Vio piange Alex Zanardi: «Eri un faro per tutti noi»«Mi hai dato la forza per ripartire, convincendomi che con o senza gambe avrei potuto fare tutto».

Addio ad Alex Zanardi, morto a 59 anni il pilota paraplegico, nel 2001 l’incidente in auto che gli provocò l’amputazione delle gambeZanardi ebbe un gravissimo incidente stradale nel 2020, durante una delle tappe della staffetta di "Obiettivo tricolore".

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Lino Banfi incontra i bambini in Campidoglio: Ho iniziato a fare teatro quando ero un bambino come voi; 25 aprile, Gruber: Se qualcuno non è antifascista, è un problema suo; Studente di 12 anni insulta il prof in chat: lettera di scuse e 100 euro di risarcimento. Ho capito l’errore, non lo farò più; Bebe Vio e il ricordo commosso di Zanardi: Un privilegio averti come tutor sportivo e di vita -.

Bebe Vio e il ricordo commosso di Zanardi: Un privilegio averti come tutor sportivo e di vita(Adnkronos) – Siamo diventati colleghi nel 2009, avevo 12 anni ed ero molto spesata e spaventata. Mi hai dato la forza per ripartire, convincendomi che con o senza gambe avrei potuto fare tutto. Ini ... notizie.it

Zanardi: Bebe Vio, 'un onore averti avuto come tutor sportivo e di vita''Siamo diventati colleghi nel 2009, avevo 12 anni ed ero molto spesata e spaventata. Mi hai dato la forza per ripartire, convincendomi che con o senza gambe avrei potuto fare tutto. (ANSA) ... ansa.it

Bebe Vio: "Mi hai dato la forza per ripartire, convincendomi che con o senza gambe avrei potuto fare tutto". Cordoglio delle istituzioni e del mondo dello sport x.com

ASTA DELLE STELLE, I BIG DELLO SPORT E I GIOCATORI DELLO SPEZIA INSIEME PER LA GHIROTTI Cimeli rari e autografati su Memorabid fino al 4 maggio: dalla maglia di Valentino Rossi ai pezzi di Paolini, Errani, Bebe Vio e degli atleti liguri. Leggi qui: - facebook.com facebook