Il mistero della lapide di New Orleans | Il tesoro romano nascosto in un giardino americano torna finalmente a Civitavecchia

Una lapide romana trovata l’anno scorso in un giardino di New Orleans è stata ufficialmente restituita all’Italia. La scoperta aveva attirato l’attenzione di archeologi e storici, e ora l’oggetto è stato trasferito nel nostro paese. La lapide, risalente all’epoca romana, rappresenta un reperto di valore storico e archeologico. La restituzione si è conclusa dopo un procedimento legale tra le autorità italiane e statunitensi.

La lapide romana che lo scorso anno è stata scoperta nel giardino di un’abitazione a New Orleans, negli Stati Uniti, è stata restituita all’Italia. Stando a quanto raccontato dal quotidiano inglese Guardian, nelle scorse ore il prezioso epitaffio in marmo è stato consegnato alle autorità nel corso di una cerimonia voluta dall’Fbi. (FACEBOOK FOTO) – Notizie.com La lapide, risalente a circa duemila anni fa, è venuta alla luce quando l’antropologa Danielle Santoro della Tulane University e suo marito, Aaron Lorenz, stavano ripulendo il loro giardino.🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Il mistero della lapide di New Orleans: Il tesoro romano nascosto in un giardino americano torna finalmente a Civitavecchia Notizie correlate Leggi anche: Giovanna Dark: il mistero della Pulzella d’Orléans al Teatrosophia Il tesoro nascosto di Khamenei: ecco quanti miliardi vale l’impero della Guida supremaPer oltre trent’anni l’ayatollah Ali Khamenei ha coltivato un’immagine pubblica di sobrietà religiosa, coerente con la retorica rivoluzionaria della...