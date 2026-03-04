Il tesoro nascosto di Khamenei | ecco quanti miliardi vale l’impero della Guida suprema

Secondo fonti recenti, l’impero della Guida suprema iraniana ha un valore stimato in miliardi di dollari. Per più di trent’anni, l’ayatollah Ali Khamenei ha mantenuto un’immagine di semplicità e dedizione religiosa, in linea con la narrazione ufficiale della Repubblica islamica. Le informazioni riguardano proprietà e risorse associate alla sua figura e alle strutture da lui controllate.

Per oltre trent’anni l’ayatollah Ali Khamenei ha coltivato un’immagine pubblica di sobrietà religiosa, coerente con la retorica rivoluzionaria della Repubblica islamica. Questa realtà non ha impedito al leader supremo di accumulare quella che si stima essere una vasta fortuna privata e familiare compresa tra 100 e 200 miliardi di dollari. Diverse inchieste della stampa internazionale hanno descritto l’esistenza di un sistema economico opaco e vastissimo che ruotava attorno alla sua figura e alle fondazioni religiose sotto la sua influenza. Il fulcro di questo apparato è il conglomerato noto come Execution of Imam Khomeini’s Order (EIKO), o Setad, nato alla fine degli anni Ottanta per amministrare proprietà confiscate dopo la rivoluzione del 1979. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Il Tesoro di Khamenei: chi erediterà un impero da centinaia di miliardi?Le stime sul patrimonio controllato da Khamenei oscillano tra i 95 e i 200 miliardi di dollari.

