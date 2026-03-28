Dal 9 al 12 e dal 16 al 19 aprile, al Teatrosophia di Roma, sarà rappresentato lo spettacolo teatrale

Cosa: Giovanna Dark, spettacolo teatrale scritto e diretto da Matteo Fasanella. Dove e Quando: Teatrosophia di Roma, dal 9 al 12 e dal 16 al 19 aprile. Perché: Un’indagine psicologica e visionaria su una delle figure più enigmatiche della storia, sospesa tra santità ed eresia. Il palcoscenico del Teatrosophia si prepara a ospitare nuovamente uno dei titoli più apprezzati della scorsa stagione: Giovanna Dark. L’opera, nata dalla sensibilità del regista Matteo Fasanella, si propone di scavare oltre la superficie del mito storico per restituire la complessità umana di Giovanna d’Arco. A distanza di quasi seicento anni dalla sua nascita, la figura della “Pulzella d’Orléans” continua a interrogare la modernità, ponendo domande scomode sulla natura della fede, del potere e della visione individuale. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Giovanna Dark: il mistero della Pulzella d’Orléans al Teatrosophia

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Giovanna Dark porta in scena una Giovanna D’Arco lontana dal mito: luce e ombra, fede e dubbio, coraggio e solitudine. Con Sabrina Sacchelli, adattamento e regia di Matteo Fasanella. Dal 9–12 e 16–19 aprile al Teatrosophia (Roma). Scopri di più: https://re - facebook.com facebook