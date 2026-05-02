Il Milan sta valutando l'acquisto di un laterale sinistro nel prossimo calciomercato. Tra i nomi sul tavolo c'è quello di un difensore spagnolo, il quale ha registrato numeri significativi in questa stagione. Il costo dell'operazione è stato stimato e il club sta analizzando la fattibilità dell'affare. La società rossonera punta a rafforzare l'ampiezza delle fasce per migliorare le soluzioni offensive e di copertura.

La stagione 2425 sta volgendo al termine. In questo weekend il Milan giocherà al 'Mapei' contro il Sassuolo una gara che potrebbe certificare il ritorno in Champions League del Diavolo. Per il momento va bene così, questo era l'obiettivo di inizio stagione. Ma il prossimo anno bisognerà puntare a vincere. In diverse occasioni sia Igli Tare che Massimiliano Allegri lo hanno fatto capire chiaramente. Per costruire un Milan vincente serve però partire da un calciomercato ricco di investimenti e colpi che possano alzare il livello della rosa di Max. Un ruolo di cui si parla poco ma che necessità un innesto è la fascia sinistra. Certezze non ce ne sono per il futuro: Bartesaghi deve rinnovare, ma occhio al pericolo Premier League (leggi qui i dettagli), mentre Estupiñán appare in partenza dopo un anno molto deludente.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Il Milan cerca gol e assist dalle fasce: occhi su Grimaldo. Numeri e costo dello spagnolo

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