Aaron Martin e Leo Ostigard sono due calciatori che condividono un'intesa evidente in campo. Finora, Ostigard ha segnato cinque gol, di cui quattro assistiti da Martin. La loro collaborazione ha attirato l’attenzione, creando l’impressione di una coppia affiatata che lavora in sintonia per raggiungere gli obiettivi della squadra. La loro partnership si evidenzia nelle azioni offensive e nel modo in cui si supportano durante le partite.

Più che compagni di squadra sembrano una vera e propria coppia: Aaron Martin e Leo Ostigard, ovvero io crosso e tu insacchi. Ostigard e Martin, che coppia. Che Leo fosse abile nei colpi di testa ce ne eravamo accorti anche a Napoli (ricordate l’incornata contro il Real Madrid e quella contro il Rangers?), ma ora, al Genoa, sta davvero dando il meglio di sé. 5 gol: contro Sassuolo, Fiorentina, Cagliari (x2) e oggi nella vittoria contro l’Hellas Verona. Gli assist? 4 volte su 5 di Aaron Martin (un suo cross fece male anche a noi nel match pareggiato contro il Grifone, a 2 giornate dalla fine: segnò Vasquez). L’unico match in cui il norvegese non ha segnato su assist di Martin è stato nel 3?3 contro il Cagliari del 22 novembre 2025. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Trovate qualcuno che vi ami come Aaron Martin ama Ostigard: il norvegese ha segnato 5 gol, di cui 4 su assist dello spagnolo

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