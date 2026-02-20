Bob & Singer | Missione Natura uno spettacolo che insegna a grandi e piccini il rispetto per la natura

Lo spettacolo che Molino Rosenkranz propone per la prossima tappa della rassegna Fila a Teatro, domenica 22 febbraio (sipario alle 17.00) al Pasolini di Casarsa della Delizia è sì un appuntamento per bambini dai tre anni in su, ma che ha molto da dire anche agli adulti. Prodotto da Hangar Teatri (Trieste), “Bob & Singer: Missione Natura”, è un lavoro capace di far ridere, emozionare e riflettere sul rapporto tra l’uomo e la natura, sottolineando l’importanza della cura e del rispetto verso l’ambiente e tutte le creature che lo abitano. Nel cuore dell’avventura, Bob e Singer scopriranno una verità profonda: il mondo rifiorisce solo con amore e pazienza.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Leggi anche: "In-Natura-Le”: al Cantiere Florida torna lo spettacolo di Teatro come Differenza. Sul palco l’arte, la natura e i diritti civili

Leggi anche: Roma celebra il rispetto per animali e natura: successo per il premio “Rispetto e Amore”

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.