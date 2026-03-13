Bologna e Roma hanno dato vita a una partita intensa e combattuta, dimostrando grande determinazione nel voler avanzare in coppa. Le due squadre hanno mostrato di tenere molto alla competizione e hanno dato spettacolo sul campo. Alla fine, una sola delle due potrà proseguire nel torneo, mentre l'altra dovrà lasciare la competizione.

La notizia peggiore, per Bologna e Roma, è arrivata dalla Francia. Perché, in casa del Lilla - che non è un avversario di secondo piano - l’Aston Villa ha conquistato una vittoria che sa di qualificazione già prenotata. E il club inglese - che una delle due italiane troverà ai quarti - è sicuramente l’osso più duro di questa Europa League. Una Coppa a cui giustamente Italiano e Gasperini - che ha già assaporato il gusto della vittoria con l’Atalanta - tengono molto: perché il trofeo porta prestigio, soldi e - per chi lo alza- non solo la qualificazione alla Champions da testa di serie ma anche la partecipazione alla Supercoppa Europea. Vuoi... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Intensità e voglia di superarsi: così Bologna e Roma ci hanno offerto uno spettacolo europeo

Articoli correlati

Leggi anche: Dybala e Malen, così è uno spettacolo. Non solo i gol: Roma sogna con la coppia d'oro

Famiglia bloccata in Thailandia dalla guerra, gara di solidarietà: “Non sappiamo come sopravvivere, ci hanno offerto un alloggio gratis”Crevalcore (Bologna), 12 marzo 2026 – Aiuti alla famiglia bloccata in Thailandia e l’interessamento del sindaco.

Una selezione di notizie su Intensità e voglia di superarsi così...

Temi più discussi: Primavera, voglia di movimento: come ripartire con lo sport senza farsi male; Oroscopo del giorno, le previsioni del 10 marzo segno per segno; Disastro Fortitudo Bologna, a Livorno non c'è partita: i toscani vincono 91 a 73; La letteratura è comunità - Sally Rooney.

Intensità e voglia di superarsi: così Bologna e Roma ci hanno offerto uno spettacolo europeoLe due squadre hanno confermato di tenere moltissimo alla coppa: peccato che potrà andare avanti solo una delle due. E chi passa rischia di trovare l'Aston ... msn.com

Voglia di Dolci in Menopausa: Cause, Rimedi e StrategieScopri la voglia di dolci in menopausa e le sue cause. Suggerimenti per gestire le craving senza privazioni eccessive. microbiologiaitalia.it

Ornella Muti e Franco Gasparri: bellezza e intensità sul grande schermo Due volti iconici degli anni ’70, simboli di un’epoca in cui il fascino e il talento si fondevano in storie di grande impatto emotivo. Ornella Muti, giovanissima e già magnetica, e Franco - facebook.com facebook

Allenamento ad alta intensità x.com