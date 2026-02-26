Il Leeds è pronto a ingaggiare Silva Mexes dal Manchester United

Silva Mexes è stato collegato al trasferimento dal Manchester United e il Leeds United si sta avvicinando alla sua cattura. Secondo un rapporto tramite TEAMtalk, il Leeds dovrebbe firmare il quindicenne potenziale cliente dell’Accademia del Manchester United. Stanno cercando di costruire una squadra per il futuro e Mexes potrebbe rivelarsi un ottimo investimento a lungo termine per loro. SCARICA L’APP UFFICIALE CAUGHTOFFSIDE PER TUTTI GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI – DIRETTAMENTE SUL TUO TELEFONO! SU MELA & GOOGLEGIOCA Il quindicenne è un giocatore di talento con un futuro brillante ed è molto apprezzato in tutta l’Inghilterra. È considerato uno dei migliori giovani talenti a livello under 16. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Il Manchester United vuole ingaggiare David Affengruber dall’ElcheSito inglese: Il Manchester United è interessato a ingaggiare il difensore dell’Elche David Affengruber.

Il Leeds vuole ingaggiare Joe Willock dal NewcastleBreaking: Il Leeds United sta cercando di aggiungere più qualità in profondità al centro del parco e ha identificato Joe Willock come obiettivo.

VIDEO: L'errore della stagione?! Cole Palmer riesce incredibilmente a calciare alto da distanza ravvicinata nei minuti finali del pareggio del Chelsea contro il Leeds.Il talismano del Chelsea Cole Palmer è riuscito in qualche modo a sprecare un'occasione d'oro per segnare il gol della vittoria all'ultimo minuto per i Blues contro il Leeds martedì in Premier League. goal.com

Il Chelsea pasticcia, Okafor ne approfitta: il 2-2 del Leeds è davvero comico. VIDEONoah Okafor regala il pari contro il Leeds sfruttando una serie di errori della difesa dei Blues. Su un lancio lungo dalle retrovie, Chalobah buca l'intervento, poi Bogle controlla il pallone e lo pro ... sport.sky.it