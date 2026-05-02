Il jazz incontra il genio di Stevie Wonder | al Teatro Juvarra va in scena Just Wonder

Da torinotoday.it 2 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 8 maggio, alle ore 21.30, il Teatro Juvarra di Torino diventerà il palcoscenico di "Just Wonder", un progetto musicale nato per rendere omaggio alla carriera e alla sensibilità artistica di Stevie Wonder. Lo spettacolo propone una rilettura dei brani più iconici dell'artista statunitense.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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