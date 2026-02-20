Sesto Jazz 2026 | un weekend di concerti con protagonisti della scena jazz presso il Teatro della Limonaia di Sesto Fiorentino

Il Sesto Jazz torna dal 27 febbraio al 1 marzo 2026 con un weekend di concerti al Teatro della Limonaia di Sesto Fiorentino. La rassegna porta sul palco artisti noti della scena jazz italiana, pronti a offrire tre giorni di musica dal vivo. Tra i musicisti in programma ci sono nomi già affermati e giovani promesse. L’evento attira appassionati provenienti da diverse città, desiderosi di ascoltare le esibizioni dal vivo. La programmazione prevede anche incontri e jam session.

Torna la nuova edizione del Sesto Jazz: un weekend di concerti con protagonisti della scena jazz presso il Teatro della Limonaia di Sesto Fiorentino dal 27 febbraio al 1 marzo 2026. Di seguito il programma: Barbara Casini, cantante, chitarrista e cantautrice, da anni si dedica allo studio e alla diffusione della musica popolare brasiliana. Ha soggiornato a lungo in Brasile conquistandosi la stima degli artisti brasiliani che la considerano una vera e propria ambasciatrice della loro musica nel mondo. Anaïs Drago è considerata tra i più talentuosi violinisti del panorama italiano. La sua musica spazia tra diverse sonorità, inclusa l'improvvisazione libera, la musica elettroacustica, il jazz, la world music e il pop.