Non c’è solo Roma nel panorama musicale e civile del Primo Maggio italiano. Taranto si prepara ad accogliere la 13esima edizione dell ‘Uno Maggio Libero e Pensante, l’ormai storico concertone nato dalla volontà del Comitato Cittadini e Lavoratori Liberi e Pensanti. Un evento capace di radunare un pubblico immenso — l’obiettivo di quest’anno è sfiorare le 100mila presenze — mescolando grande musica dal vivo e attivismo civile sui temi del lavoro, della salute, dell’ambiente e dei diritti umani. L’appuntamento è fissato per venerdì 1° maggio al Parco archeologico delle mura greche (dedicato a Massimo Battista, indimenticato attivista del Comitato).🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Uno Maggio Taranto 2026, la scaletta del concertone “Libero e Pensante”: ecco tutti i cantanti presenti e come seguirlo in diretta tv

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