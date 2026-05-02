Moviola Atalanta Genoa | gli episodi dubbi del match diretto da Pezzuto Cosa è successo alla New Balance Arena!

Durante la 35ª giornata di Serie A 202526, la partita tra Atalanta e Genoa si è svolta alla New Balance Arena e si è conclusa senza reti. La gara è stata diretta dall'arbitro Pezzuto, e alcuni episodi hanno sollevato dubbi tra gli osservatori, con le immagini della moviola che hanno mostrato alcuni momenti controversi. La presenza di decisioni discusse ha attirato l'attenzione, senza tuttavia influire sul risultato finale.

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