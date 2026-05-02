Il forte botto la paura e la messa in salvo dei passeggeri | rischio esplosione per un serbatoio Gpl

Un pomeriggio di paura si è vissuto ieri lungo una strada provinciale nel comune di Povoletto, quando si è verificato un forte boato che ha destato preoccupazione tra passanti e automobilisti. La paura di un’esplosione ha portato alla messa in salvo dei passeggeri di alcuni veicoli coinvolti, in attesa dell’arrivo delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco. Sul posto si sono subito recati i soccorritori per gestire la situazione.

Un pomeriggio di paura quello vissuto ieri, 1 maggio 2026, lungo la Strada Provinciale 15 nel comune di Povoletto. Erano circa le 16 e 45 quando gli occupanti di una vettura (un Suv Suzuki di colore nero) in transito sono stati scossi da un forte botto, seguito immediatamente da un acre e.🔗 Leggi su Udinetoday.it Notizie correlate Fuga da un serbatoio gpl. Scatta l’emergenzaIl sibilo, l’odore forte a che satura l’aria, la lancetta della valvola della pressione che si abbassa, poi la sirena d’allarme e il fuggi fuggi per... Il motore dell’aereo scoppia in volo: paura per i 300 passeggeri a bordo. Il video dell’esplosioneUn volo Delta diretto ad Atlanta, negli USA, è rientrato a San Paolo, in Brasile, pochi minuti dopo il decollo per un guasto al motore sinistro. Approfondimenti e contenuti Si parla di: Da incompiuta a hotel 4 stelle: così rinasce uno spazio abbandonato nella Pedemontana. Esplosione e odore di gas nell'auto alimentata a Gpl, il conducente si ferma appena in tempo: vigili del fuoco al lavoro per 6 orePOVOLETTO (UDINE) - Il botto, poi il forte odore di gas proveniente dall'auto alimentata a Gpl: nel pomeriggio di ieri, venerdì prima maggio, i vigili del fuco ... ilgazzettino.it Il botto e il forte odore di gas: allarme sulla Provinciale a Povoletto | FOTO - VIDEOPovoletto, Vigili del Fuoco impegnati oltre sei ore per mettere in sicurezza un serbatoio GPL di un’auto lungo la SP15. nordest24.it