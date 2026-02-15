Fuga da un serbatoio gpl Scatta l’emergenza

Un serbatoio di GPL ha iniziato a perdere gas, provocando un’emergenza sul posto. Il forte odore e il sibilo acuto hanno invaso l’area, mentre la pressione della valvola si abbassava rapidamente. Immediatamente sono scattate le sirene di allarme e le persone hanno iniziato a evacuare in fretta. Sul luogo, gli operatori hanno verificato che la fuga si è verificata in una zona vicino alla centrale di distribuzione.

Il sibilo, l'odore forte a che satura l'aria, la lancetta della valvola della pressione che si abbassa, poi la sirena d'allarme e il fuggi fuggi per evacuare lo stabilimento. Nel tardo pomeriggio di venerdì da un serbatoio di gpl all'interno dello stabilimento di un'azienda farmaceutica di Valmadrera si è verificata una perdita di gas liquefatto, utilizzato per confezionare bombolette di aerosol e prodotti a spruzzo. Gli addetti alla sicurezza interna hanno subito messo in atto le procedure di emergenza, mentre tutti gli altri sono stati allontanati. In pochi minuti sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del comando provincia di Lecco e del distaccamento di Volontari di Valmadrera.