Il motore dell'aereo scoppia in volo | paura per i 300 passeggeri a bordo Il video dell'esplosione

Un aereo di linea ha effettuato un atterraggio di emergenza pochi minuti dopo il decollo da San Paolo, diretto a Atlanta. L'incidente si è verificato a causa di un guasto che ha causato l'esplosione del motore sinistro, con circa 300 passeggeri a bordo. Un video diffuso mostra l'esplosione durante il volo.

Un volo Delta diretto ad Atlanta, negli USA, è rientrato a San Paolo, in Brasile, pochi minuti dopo il decollo per un guasto al motore sinistro. L’Airbus A330-300 ha subito fiamme e scintille, ma è atterrato in sicurezza. Tutti i 272 passeggeri e 14 membri dell’equipaggio sono illesi. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Fumo dalla cabina su aereo Air France, atterraggio d’emergenza a Venezia: paura per i 168 passeggeri a bordoUn aereo Air France da Parigi a Beirut è stato costretto ad un atterraggio d'emergenza all'aeroporto Marco Polo di Venezia dopo l'allarme scoppiato a... Paura a bordo del volo Ryanair, passeggeri nel panico: l’esplosione improvvisaPaura a bordo del volo Ryanair, passeggeri nel panico: l’esplosione improvvisa – Un volo di linea come tanti, partito nel pomeriggio, si è...