Durante un'intervista televisiva, l'artista ha dichiarato di credere che la figlia scomparsa sia ancora viva e che abbia avuto esperienze in cui ha percepito la presenza di sua figlia attraverso sogni e incontri con persone che affermano di avere capacità paranormali. La scomparsa di Ylenia Carrisi risale a diversi anni fa e da allora sono state molte le ricerche e le ipotesi sulla sua sorte.

“Parlo sempre di Ylenia perché so che lei è da qualche parte. Lo sento, ho dei sogni e ho anche parlato con persone che hanno poteri soprannaturali. Nessuno mi ha mai detto che lei non c’è più”. Sono parole di speranza quelle pronunciate da Romina Power a Belve durante l'intervista fatta con Francesca Fagnani. Le anticipazioni della puntata raccontano di una madre che non si è mai arresa all'idea di avere perso troppo presto sua figlia in circostanze che rimangono tuttora misteriose. Il viaggio in Belize. A distanza di anni, la scomparsa di Ylenia Carrisi resta uno dei misteri irrisolti più tristi della cronaca italiana e internazionale. Un caso apertosi nel 1994, quando la primogenita di Al Bano e Romina scomparve nel nulla durante un viaggio a New Orleans.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La scomparsa di Ylenia Carrisi. Romina Power in tv: "So che è viva da qualche parte"

ROMINA POWER ROMPE IL SILENZIO: “YLENIA È VIVA… IO LO SENTO ANCORA” | LA CONFESSIONE SHOCK POCO FA'!

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