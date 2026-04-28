Ylenia Carrisi, figlia di Romina Power e Al Bano, è scomparsa nel 1994 all'età di 23 anni. La ragazza è stata vista per l'ultima volta negli Stati Uniti, dove si trovava per studio. La sua scomparsa ha generato numerosi tentativi di rintracciarla, senza esito. Romina Power ha più volte parlato pubblicamente della vicenda, mantenendo vivo il ricordo della figlia.

La storia di Ylenia Carrisi, primogenita di Romina Power e Al Bano, continua a essere una delle vicende più dolorose e misteriose della cronaca italiana. Una giovane donna brillante, curiosa, piena di talento e desiderosa di esplorare il mondo, scomparsa nel nulla a soli ventitré anni durante un viaggio negli Stati Uniti. La sua sparizione, avvenuta a New Orleans il 6 gennaio 1994, ha segnato profondamente la sua famiglia e ha lasciato aperti interrogativi che, ancora oggi, non hanno trovato una risposta definitiva. Chi era davvero Ylenia? Quali sogni coltivava? E cosa sappiamo di quelle ultime settimane prima della scomparsa? Scopriamolo insieme.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Romina Power, chi è Ylenia Carrisi: età, vita e la misteriosa scomparsa della figlia

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