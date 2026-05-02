Il film Il Diavolo veste Prada 2 ha avuto un debutto record in Italia, raccogliendo oltre 8 milioni di euro in tre giorni di programmazione. La pellicola, molto attesa dai fan, ha attirato un grande pubblico nelle sale cinematografiche del paese. Questa performance si aggiunge ai dati di incasso delle prime settimane, confermando il successo commerciale del sequel. La distribuzione è stata capillare, con numerose proiezioni nelle principali città italiane.

Ottimo debutto per Il Diavolo veste Prada 2 che, in soli tre giorni, ha incassato più di 8 milioni di euro in Italia. Film come questo, ma anche Michael e Buen Camino dimostrano che il cinema ancora ce la può fare Ancora record perIl Diavolo veste Prada 2, il film tanto atteso non sta deludendo le aspettative e soprattutto quelle delbotteghino: in soli tre giorni, nei cinema italiani, ha incassato 8,2 milioni di euro. E’ l’11esimo miglior debutto nel nostro Paese dopo che, il solo primo giorno, ha superato già un altro film molto atteso, ovveroBarbie. La prima giornata di programmazione segna già un risultato da record:341.356 biglietti staccatie un incasso complessivo di2.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Il Diavolo veste Prada 2: più di 8 milioni di euro in tre giorni

IL DIAVOLO VESTE PRADA 2 | Il trailer | HOT CORN

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