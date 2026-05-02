il diavolo veste prada 2 oltre la moda il ritratto della crisi del giornalismo

Il Diavolo veste Prada 2, sequel che sta spopolando al cinema va in sottrazione sull’elemento fashion, mostrando la seta strappata dell’editoria. Il film offre una passerella su cui non sfilano abiti, ma intere redazioni. Il Diavolo veste Prada 2 di David Frankel non indossa più solo la moda: indossa la fatica. Torna Runway, ma il tessuto è liso. Sotto il raso degli uffici di cristallo si sente il respiro corto dell’editoria, il battito irregolare del giornalismo che prova a non morire in sala rianimazione. Miranda Priestly non detta più tendenze: detta l’urgenza di restare. Il Diavolo, stavolta, non veste Prada. Veste i bilanci in rosso, le redazioni dimezzate, le riunioni in cui “beauty” fa rima con “budget” e “copertina” con “tagli”.🔗 Leggi su 361magazine.com

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Il Diavolo Veste Prada 2 | Consigli per il Mondo della Moda

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