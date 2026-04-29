Il secondo capitolo de Il diavolo veste Prada, a vent’anni di distanza, presenta un quadro critico del mondo dello spettacolo e della moda, evidenziando come il giornalismo tradizionale sia in difficoltà e come molte piattaforme online si concentrino sulla ricerca di visualizzazioni. La narrazione si concentra su figure che affrontano sfide legate alla ricerca di visibilità, spesso a scapito di contenuti più autentici. Il film mette in luce le dinamiche di un settore in trasformazione, dominato dalla corsa ai numeri.

Il secondo capitolo de Il diavolo veste Prada, 20 anni dopo, ci offre un ritratto spietato sulla trasformazione del mondo dell’ editoria e sulle difficoltà estreme delle vecchie generazioni ad adattarsi all’universo digitale, dove influencer e content creator hanno spazzato via interi giardinetti di competenze. Ce n’è un po’ per tutti. Sia per quel giornalismo duro e puro che in tempi grami come questi non disdegna di scendere a compromessi, mettendo da parte gli ideali di gioventù; sia per il mondo dell’editoria dei femminili, quello dominato per decenni da Vogue & co., che invece non detta più le tendenze, non intercetta investimenti pubblicitari come una volta, e deve lottare per sopravvivere tra social, visualizzazioni e viralità.🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Il diavolo veste Prada 2, il giornalismo duro e puro in crisi e la schiavitù delle views

Il Diavolo Veste Prada 2 | Dal 29 Aprile al Cinema

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