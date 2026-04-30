Il diavolo veste Prada 2 è imbattibile | al debutto in Italia è subito record

All'apertura, il sequel con Meryl Streep e Anne Hathaway segna il miglior debutto del 2026 superando 2,7 milioni di euro, ed è solo l'inizio. A vent'anni di distanza dal primo capitolo, Il diavolo veste Prada 2 debutta nelle sale italiane ed è subito record. Il pubblico ha accolto con calore il ritorno della sofisticata Miranda Priestly e della rampante Andy Sachs promuovendo sul campo la pellicola diretta nuovamente da David Frankel. Incassi da record per la commedia sofisticata ambientata nel mondo dell'alta moda e interpretata dalle star Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci che, nel primo giorno di programmazione ha incassato 2.🔗 Leggi su Movieplayer.it

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IL DIAVOLO VESTE PRADA 2 | Trailer Ufficiale | Italiano

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Un dettaglio sfugge nel trailer de Il diavolo veste Prada 2: i fan lo notano subitoGrazie all’occhio attentissimo dei fan, è diventato virale un piccolo errore nel trailer di Il diavolo veste Prada 2.

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Temi più discussi: Il Diavolo veste Prada 2 arriva al cinema, le frasi indimenticabili del primo film; Altro che sogno della moda e comfort movie Il Diavolo Veste Prada 2 è un film sulla crisi del giornalismo; Il Diavolo veste Prada 2, Meryl Streep: Sarò ancora più cattiva - 24/04/2026; Il Diavolo veste Prada 2, le pagelle dei look: Luca Zingaretti e la figlia uno spettacolo (10), Simona Ventura eccessiva (4).

Il diavolo veste Prada , parla Leslie Fremar: «Sono io la vera Emily del film. È vero che non si poteva mangiare alla scrivania e andare in bagno, ma trovarmi nel libro mi ha ...E se vi dicessimo che la Emily Charton de Il diavolo veste Prada esiste davvero? Si chiama Leslie Fremar e, alla fine degli anni Novanta, è stata assunta come prima assistente di Anna Wintour trovando ... vanityfair.it

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A circa vent’anni dal primo film, Il Diavolo Veste Prada 2 torna in un mondo radicalmente cambiato, sfruttando il tempo trascorso per costruire un racconto più amaro in grado di riflettere le trasformazioni del giornalismo e della società. I suoi personaggi ora si - facebook.com facebook

Vent’anni dopo, Il Diavolo veste Prada 2 torna nelle sale. Il giornalismo cartaceo affonda, Miranda vola in Economy, ma il Diavolo è sempre diabolicamente sé stesso. E Meryl Streep ha un’idea molto precisa sul perché continuiamo ad amarla x.com