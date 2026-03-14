Castiglion Fiorentino protagonista a Sanremo per il Forum Nazionale delle Bandiere Arancioni

Castiglion Fiorentino partecipa a Sanremo con il Forum Nazionale delle “Bandiere Arancioni”. La città è stata scelta come ospite per rappresentare il movimento che premia i borghi italiani. L’evento si è svolto ieri e ha coinvolto diversi rappresentanti delle comunità riconosciute. La partecipazione di Castiglion Fiorentino ha attirato l’attenzione di pubblico e media presenti alla manifestazione.

Arezzo, 14 marzo 2026 – Castiglion Fiorentino protagonista a Sanremo per il Forum Nazionale delle “ Bandiere Arancioni ”. Il borgo della Valdichiana, eccellenza certificata dal Touring Club Italiano, partecipa al network nazionale per promuovere il turismo delle aree interne e delle radici. Anche il Comune di Castiglion Fiorentino è presente in questi giorni a Sanremo per il prestigioso Forum nazionale “Bandiera Arancione – Radici d’Italia”. L’evento, ospitato nella cornice del Teatro del Casinò, vede la partecipazione di circa 100 sindaci provenienti da tutta Italia, uniti dal marchio di qualità turistico-ambientale del Touring Club Italiano (TCI). 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Castiglion Fiorentino protagonista a Sanremo per il Forum Nazionale delle “Bandiere Arancioni” Articoli correlati Ginnastica Falciai protagonista alle prove CSEN di Castiglion FiorentinoOttimi risultati e tante soddisfazioni per la Ginnastica Falciai nella prova CSEN disputata sabato a Castiglion Fiorentino. Ginnastica Falciai protagonista a Castiglion Fiorentino: pioggia di medaglie per Gazzelle e SilverArezzo, nasce ‘Alternativa Comune’: lista pronta, candidato… poi si vedrà Arezzo, il centrodestra gioca al tira e molla: Tanti o Merelli? A Roma... Tutto quello che riguarda Castiglion Fiorentino Temi più discussi: Ginnastica Falciai: i risultati delle prove CSEN a Castiglion Fiorentino; Ginnastica Falciai protagonista a Castiglion Fiorentino: pioggia di medaglie per Gazzelle e Silver; Sbandieratori e musici. Castiglion Fiorentino sede della Nazionale e dei Campionati Italiani Under 18; Ginnastica Falciai: a Castiglion Fiorentino, nella gara Csen, grandi risultati anche per i gruppi più giovani Silver. A Castiglion Fiorentino torna il Gran Galà dello Sport: sul palco Bettini, Giannini e le nuove promessePresentata a Coverciano la nona edizione dell’evento dedicato ai valori dello sport: undici premi tra campioni, giovani talenti e giornalismo sportivo. I proventi saranno devoluti alla Misericordia ... intoscana.it Sbandieratori e musici. Castiglion Fiorentino sede della Nazionale e dei Campionati Italiani Under 18Nei prossimi mesi saranno diffusi i dettagli organizzativi e il calendario delle iniziative collaterali, pensate per coinvolgere cittadini, associazioni e appassionati di tradizioni storiche da tutta ... arezzonotizie.it Castiglion Fiorentino: 3.500 euro destinati a iniziative solidali - facebook.com facebook Corse a pelo: 22 giugno Gran Premio del Mezzosangue a Castiglion Fiorentino x.com