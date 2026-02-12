Alessandria | Bni Cittadella dona 5.000 euro alla Croce Rossa per attività socio-sanitarie sul territorio

Alessandria si è riempita di energia questa sera. La cena di gala organizzata dal Bni Cittadella all’Hotel Ristorante Al Mulino di San Michele ha portato a casa 5.000 euro. I soldi verranno donati alla Croce Rossa per sostenere le attività socio-sanitarie sul territorio. La serata ha visto partecipanti e sponsor impegnati a fare la loro parte, dimostrando ancora una volta quanto la solidarietà sia forte in città.

Alessandria si mobilita: la cena di gala del Bni Cittadella raccoglie 5.000 euro per la Croce Rossa. Una cena di gala all’Hotel Ristorante Al Mulino di San Michele, in provincia di Alessandria, ha permesso di raccogliere 5.000 euro a favore della Croce Rossa Italiana-Comitato di Alessandria. L’iniziativa, promossa dal Capitolo Bni Cittadella, mira a sostenere le attività socio-sanitarie dell’associazione, attiva sul territorio dal 1881, e testimonia un forte senso di responsabilità da parte della comunità locale. L’evento, svoltosi a novembre, ha visto la partecipazione di imprenditori, professionisti e volontari, unendo convivialità e impegno civico.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Bni Cittadella Un dono che vale una vita: società dona un defibrillatore alla Croce Rossa di Forlì Avis e Croce Rossa insieme per progetti comuni sul territorio, Pignatiello: "Un insieme prezioso di forze" Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. > IL CAPITOLO BNI CITTADELLA CELEBRA IL SUCCESSO DELL’INIZIATIVA: 5000 EURO RACCOLTI ALLA CENA DI GALA PER LA CROCE ROSSA DI ALESSANDRIA: IL CAPITOLO BNI CITTADELLA CELEBRA IL SUCCESSO DELL’INIZIATIVA Il 28 nove - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.