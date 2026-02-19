Sono aperte le prevendite per il prossimo COMICON 2026 di Bergano che si prospetta stellare

Le prevendite per il COMICON 2026 di Bergamo sono iniziate, segnando l’attesa di un evento imperdibile. La manifestazione si preannuncia ricca di ospiti famosi e di numerosi appuntamenti che attireranno appassionati da tutta Italia. Tra le novità, ci saranno mostre esclusive e incontri con autori noti nel mondo del fumetto e dell’illustrazione. I biglietti sono disponibili online e nelle rivendite autorizzate. Chi vuole partecipare deve affrettarsi, perché i posti si stanno esaurendo rapidamente.

L’edizione 2026 del COMICON di Bergamo sarà ricca di ospiti e di eventi che non bisogna, assolutamente, perderli, di cui oggi sono aperte ufficialmente le prevendite. Ecco il comunicato stampa: COMICON Bergamo, il festival della cultura pop più atteso del Nord Italia, è pronto a tornare, in collaborazione con Promoberg, dal 26 al 28 giugno 2026 alla Fiera di Bergamo e con una serie di eventi in città e in provincia. Una quarta edizione che arriva dopo il successo dello scorso anno con oltre 38.000 visitatori e che promette tre giorni di fumetti, cinema, serie tv, videogiochi, giochi, concerti e molto altro. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Sono aperte le prevendite per il prossimo COMICON 2026 di Bergano, che si prospetta stellare COMICON NAPOLI 2026: Annunciati i primi ospiti e prevendite aperteÈ stato annunciato ufficialmente il Napoli Comicon 2026, in programma dal 30 aprile al 3 maggio alla Mostra d’Oltremare. Comicon 2026, Leo Ortolani sarà il nuovo Magister: al via le prevendite dei biglietti, annunciati i primi ospiti ufficialiIl Comicon 2026 si prepara a sorprendere, con Leo Ortolani come nuovo Magister e le prevendite dei biglietti già aperte. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Reggio Emilia, aperte le prevendite su Ticketmaster per il live di Kanye West alla RCF Arena; Kanye West: via alle prevendite. Per il Festival biglietti dal 18; Kanye West, aperte ufficialmente le prevendite; Max Angioni arriva a Cagliari con Anche Meno: al via le prevendite. APERTE LE PREVENDITE PER LA FINALE COPPA ITALIA SIMECOM 2025/26Sono ufficialmente disponibili i biglietti per la Finale di Coppa Italia che si terrà al Mirabello di Reggio Emilia il prossimo 28 febbraio ... tuttosport.com Hellwatt Festival: aperte prevendite per Kanye WestSono aperte da oggi, 14 febbraio 2026, le prevendite per il concerto di Ye?Kanye West, in programma il 18 luglio alla RCF Arena di Reggio Emilia. L'evento segna l'inizio del neonato Hellwatt Festival. it.blastingnews.com Non sono solo numeri. Sono assenze. Sono ferite aperte. Quando una popolazione conta appena 50–60 individui, ogni perdita pesa come un macigno. Dal 2003 al 2024 almeno 52 orsi sono morti: più di due all’anno. Un’enormità per una specie così fragile. facebook