Nei nuovi atti depositati in tribunale si delineano dettagli inquietanti riguardo alle ore in cui si sarebbe verificato l’incidente. Secondo le dichiarazioni raccolte, il cantante D4vd avrebbe avuto una relazione con una ragazza di 14 anni. Le indagini si sono concentrate sugli spostamenti e sui contatti tra i due nei giorni precedenti. La procura sta valutando le accuse relative all’omicidio e ai reati connessi.

I magistrati sostengono che David Anthony Burke avrebbe acquistato online un sacco mortuario, due motoseghe e robusti sacchi da lavanderia industriale per uccidere la ragazza e far sparire il corpo. Celeste Rivas Hernandez, secondo la procura, sarebbe stata assassinata il 23 aprile 2025, il giorno dopo un violento litigio con il cantante. Durante quella discussione, la ragazza, gelosa delle altre frequentazioni del cantante, che «le aveva fatto credere che avrebbero avuto un futuro insieme», avrebbe minacciato di rendere pubblici dettagli compromettenti sul loro rapporto, per «porre fine alla sua carriera e distruggere la sua vita». Per i pubblici ministeri, D4vd voleva «mettere a tacere la vittima» prima che le sue rivelazioni potessero danneggiarlo.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Il cantante D4vd accusato di avere ucciso una 14enne con cui aveva una relazione. Quello che sappiamo finora

D4vd Murder Case EXPLODES: Alleged Motive, Gruesome Evidence & Family Speaks

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