Arrestato D4vd il cantante accusato di avere ucciso una 14enne | Corpo in decomposizione nel bagagliaio della sua auto

Il cantante alt-pop conosciuto come D4vd, il cui vero nome è David Burke, è stato arrestato con l’accusa di omicidio. L’arresto è collegato alla morte di una ragazza di 14 anni, il cui corpo in stato di decomposizione è stato trovato sette mesi fa in un’auto Tesla apparentemente abbandonata. Le indagini hanno portato all’arresto del cantante nelle ultime ore.

Il cantante alt-pop D4vd, all’anagrafe David Burke, è stato arrestato con l’accusa di omicidio nell’ambito delle indagini sulla morte di una ragazza di 14 anni, il cui corpo in avanzato stato di decomposizione era stato rinvenuto sette mesi fa all’interno di una Tesla apparentemente abbandonata. Lo hanno reso noto giovedì le autorità locali, mentre la difesa dell’artista respinge con forza ogni accusa. Secondo un breve comunicato della polizia di Los Angeles, i detective della sezione omicidi hanno fermato il 21enne, originario di Houston, in relazione alla morte di Celeste Rivas Hernandez. Gli investigatori presenteranno il caso ai procuratori della Contea di Los Angeles lunedì prossimo, per stabilire se vi siano elementi sufficienti per formalizzare un’incriminazione.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Arrestato D4vd, il cantante accusato di avere ucciso una 14enne: "Corpo in decomposizione nel bagagliaio della sua auto" Notizie correlate Caso D4vd: arrestato il cantante, trovato il corpo nella sua TeslaIl cantante David Anthony Burke, noto nel musicale come D4vd, è stato portato in custodia dalla polizia con l’accusa di omicidio. Leggi anche: Varese, in auto con la patente scaduta e una pistola nel bagagliaio: arrestato Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Arrestato D4vd, il cantante è accusato di avere ucciso una 14enne: Il corpo trovato in decomposizione nel bagagliaio della sua auto; Arrestato D4vd, il cantante accusato di avere ucciso una 14enne: Corpo in decomposizione nel bagagliaio della sua auto; D4vd arrestato per l’omicidio di Celeste Rivas, 14 anni, dopo che il suo corpo smembrato fu ritrovato nella sua Tesla; Caso D4vd | arrestato il cantante trovato il corpo nella sua Tesla. Arrestato D4vd, il cantante accusato di avere ucciso una 14enne: Corpo in decomposizione nel bagagliaio della sua autoIl cantante alt-pop D4vd, all’anagrafe David Burke, è stato arrestato con l’accusa di omicidio nell’ambito delle indagini sulla morte di una ragazza di 14 anni, il cui corpo in avanzato stato di decom ... ilgiornale.it Arrestato D4vd, il cantante è accusato di avere ucciso una 14enne: «Il corpo trovato in decomposizione nel bagagliaio della sua auto»Il cadavere della ragazza, smembrato e in decomposizione, è stato trovato l'anno scorso nella Tesla intestata al cantante alt-pop, 20 anni, il cui vero nome è David Anthony Burke ... corriere.it