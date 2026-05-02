Il Brindisi Fc riparte dal ds Righi | Accordo per il prolungamento del contratto
Il Brindisi Fc ha annunciato il prolungamento del contratto con il direttore sportivo Emanuele Righi, che resterà in carica fino a giugno 2028. Righi, arrivato in squadra nell'estate 2025, continuerà a lavorare con il club per i prossimi anni. La società ha confermato l’accordo attraverso una comunicazione ufficiale, senza ulteriori dettagli sui termini dell’intesa.
BRINDISI - Il Brindisi Fc riparte da Emanuele Righi. Il sodalizio di via Benedetto Brin ha annunciato di aver raggiunto l'accordo per il prolungamento, fino a giugno 2028, del contratto con il dirigente bolognese, approdato in biancazzurro nell'estate 2025. Si tratta del primo tassello piazzato.🔗 Leggi su Brindisireport.it
Notizie correlate
Leggi anche: Rosenior saluta Reece James come “il migliore al mondo” dopo il prolungamento del contratto
Leggi anche: Napoli-McTominay, avanti insieme: trattive in corso per il prolungamento del contratto fino al 2030
Aggiornamenti e dibattiti
Si parla di: Anche Francis saluta Brindisi, la Valtur riparte con Jones-Ahmad; Brindisi, una stagione al top.
Il Brindisi Fc riparte dal ds Righi: Accordo per il prolungamento del contrattoAnnunciato il rinnovo fino al 2028 del contratto con il dirigente bolognese. Primo tassello in vista del campionato di Serie D ... brindisireport.it