Napoli-McTominay avanti insieme | trattive in corso per il prolungamento del contratto fino al 2030
Scott McTominay ha annunciato di voler restare al Napoli, confermando che le trattative per il rinnovo del contratto sono in corso. La causa principale è la sua volontà di continuare a giocare con questa maglia e contribuire alla squadra. Stamattina, l’inglese ha dichiarato al Corriere dello Sport: “Potrei vedermi al Napoli per molto tempo”. La società ha avviato le negoziazioni per prolungare l’accordo fino al 2030, puntando a consolidare il suo ruolo nel progetto azzurro. La decisione finale arriverà nelle prossime settimane.
L'ha confermato il diretto interessato stamattina, in un'intervista concessa al Corriere dello Sport: "Potrei vedermi al Napoli per molto tempo". Così Scott McTominay. Parole che non possono che far brillare gli occhi di ogni tifoso azzurro: lo scozzese è il pilastro, l'anima, il leader del Napoli di Conte. Sarebbe un'ottima notizia per il Napoli. Nicolò Schira, su X, ci aggiorna sulla possibile durata. Napoli-McTominay, avanti insieme. Riporta Schira su X: Scott McTominay conferma al CorSport: "Vorrei restare a Napoli per molto tempo.". Trattative in corso per il prolungamento del contratto fino al 2030 con opzione per il 2031 e aumento di stipendio
