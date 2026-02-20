Napoli-McTominay avanti insieme | trattive in corso per il prolungamento del contratto fino al 2030

L’ha confermato il diretto interessato stamattina, in un’intervista concessa al Corriere dello Sport: “Potrei vedermi al Napoli per molto tempo”. Così Scott McTominay. Parole che non possono che far brillare gli occhi di ogni tifoso azzurro: lo scozzese è il pilastro, l’anima, il leader del Napoli di Conte. Sarebbe un’ottima notizia per il Napoli. Nicolò Schira, su X, ci aggiorna sulla possibile durata. Napoli-McTominay, avanti insieme. Riporta Schira su X: Scott McTominay conferma al CorSport: “Vorrei restare a Napoli per molto tempo.”. Trattative in corso per il prolungamento del contratto fino al 2030 con opzione per il 2031 e aumento di stipendio L'articolo il Napolista.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

