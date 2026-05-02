Il blocco navale imposto dagli Stati Uniti sta influenzando l’economia iraniana, causando un aumento dei prezzi e una svalutazione della moneta locale. Questi effetti si sono manifestati negli ultimi mesi e sono stati riportati da varie fonti indipendenti. Tuttavia, nonostante le tensioni economiche, il governo statunitense non ha ancora raggiunto gli obiettivi politici prefissati con questa misura.

Il potere d’acquisto della popolazione sta calando a ritmi rapidi. I dati ufficiali dell’inflazione si fermano alla fine di marzo, dunque al primo mese di guerra, ma mostrano già un incremento: dal 40 per cento su base annua di prima della guerra al 53,7. Per fare un paragone, oggi in Italia l’inflazione è all’2,8 per cento. Nelle ultime settimane – cioè dall’inizio del blocco navale statunitense – vari dati sembrano mostrare che ci sia stata un’accelerazione. Il Financial Times scrive che un pezzo di formaggio, che la settimana scorsa costava 5,2 milioni di rial (circa 3,40 euro), questa settimana a Teheran costa 6,7 milioni, ossia circa 4,30 euro.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Il blocco navale statunitense sta facendo male all’economia iraniana

Caracciolo: L'America non è più una superpotenza #trump #usa #iran #israele

Notizie correlate

Trump ad Axios: "Respinta la proposta iraniana. Il blocco navale va avanti finché non ci s...AGI - Tra minacce e ultimatum, proseguono sottotraccia e tra (nuove) schermaglie incrociate i negoziati tra Iran e Stati Uniti.

Trump: "Respinta la proposta iraniana. Il blocco navale va avanti finché non ci sarà accor...AGI - Tra minacce e ultimatum, proseguono sottotraccia e tra (nuove) schermaglie incrociate i negoziati tra Iran e Stati Uniti.

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Petrolio Iran, quanto incide il blocco navale nel Golfo su produzione ed export? I DATI; Hormuz: con il blocco navale di Trump prosegue la crisi dello Stretto; Trump pronto a un blocco navale prolungato; Usa-Iran: il rischio di uno stallo permanente.

Il blocco navale statunitense sta facendo male all’economia iranianaIl blocco navale statunitense alle navi che commerciano con l’Iran sta avendo almeno uno degli effetti sperati dall’amministrazione di Donald Trump: accelerare il declino dell’economia iraniana, già i ... ilpost.it

Blocco contro bloccoLa chiusura prolungata dello stretto di Hormuz è un problema che riguarda tutto il mondo, anche se qui non ce ne siamo ancora accorti ... ilpost.it

“Abbiamo preso il controllo della nave. Un affare molto redditizio. Siamo come pirati”. Così il presidente degli Stati Uniti Donald Trump durante una conferenza in Florida davanti a un pubblico esultante parlando del blocco navale di Washington contro i porti ir - facebook.com facebook

Hormuz: con il blocco navale di Trump prosegue la crisi dello Stretto. Con il blocco navale statunitense si allungano i tempi per trovare una soluzione della cirsi, mentre l'Iran ha raddoppiato gli sforzi per ostruire il passaggio. x.com