Trump | Respinta la proposta iraniana Il blocco navale va avanti finché non ci sarà accor

Tra minacce e richieste di ultimatum, i colloqui tra Iran e Stati Uniti continuano senza sosta, anche se tra schermaglie e tensioni si registrano progressi e battute d’arresto. Recentemente, l’amministrazione statunitense ha respinto una proposta iraniana, confermando che il blocco navale rimane in vigore fino a nuovi sviluppi. La situazione rimane sotto osservazione, mentre i negoziati proseguono in un clima di incertezza.

AGI - Tra minacce e ultimatum, proseguono sottotraccia e tra ( nuove ) schermaglie incrociate i negoziati tra Iran e Stati Uniti. Una soluzione che porti alla fine della guerra al momento appare ancora lontana. Teheran (secondo la Cnn ) presenterà a giorni una nuova proposta dopo il no di Washington all’offerta – lo Stretto libero in cambio della revoca del blocco navale ma il programma sull’uranio arricchito da affrontare solo in un secondo momento – consegnata dall’ Iran nelle mani dei mediatori pachistani. Tra i nodi principali da sciogliere c'è l'avvio del tavolo sul nucleare che gli Usa non sono disposti a rimandare. “ Preparatevi a...🔗 Leggi su Agi.it

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Trump:” Accordo o li distruggiamo”. Iran:” No a negoziati finché resta blocco navale Usa”

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