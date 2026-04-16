Muore dopo le dimissioni dall' ospedale aperta un' inchiesta

La procura di Agrigento ha avviato un’indagine sulla morte di una donna di 78 anni, residente ad Aragona ma originaria di Raffadali, deceduta poche ore dopo aver ricevuto le dimissioni dall’ospedale San Giovanni di Dio. La pensionata aveva lasciato la struttura sanitaria e poco dopo è venuta a mancare. Il fascicolo è stato aperto per chiarire le circostanze della sua morte.

La procura di Agrigento ha aperto un fascicolo d'inchiesta per fare luce sulla morte di una pensionata di 78 anni, originaria di Raffadali ma residente ad Aragona, deceduta poche ore dopo essere stata dimessa dall'ospedale San Giovanni di Dio. La vicenda scaturisce dalla denuncia dei familiari.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Tragedia a #Rimini: muore #bimba di 4 anni dopo le dimissioni dall’ospedale. Aperta un'inchiesta. Notizie correlate Brindisi, morta a 28 anni subito dopo le dimissioni dall’ospedale, aperta un’inchiesta, indagati alcuni mediciLa Procura di Brindisi ha aperto un fascicolo di inchiesta per fare luce sulla morte di Francesca Centonze, la 28enne di San Pietro Vernotico... Neonata di due mesi muore dopo essere stata dimessa dall’ospedale, aperta un’inchiestaUna neonata di due mesi è morta nella notte all’ospedale San Pio di Benevento, dove era stata trasportata d’urgenza dai genitori dopo un improvviso... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Muore a 64 anni dopo le dimissioni dall'ospedale: parte l'indagine, bloccati i funerali; Muore poche ore dopo le dimissioni dal Policlinico, la procura apre un’inchiesta; Muore dopo le dimissioni dall'ospedale, aperta un'inchiesta; Dimesso per mal di schiena muore per emorragia, indagato medico. Un 70enne di Dinami muore 4 giorni dopo le dimissioni dal Pronto soccorso di Vibo: la famiglia presenta una denunciaL’uomo era andato all’ospedale Jazzolino lamentando persistenti difficoltà respiratorie ma dopo gli accertamenti medici era stato mandato a casa. I familiari: «Non chiediamo giustizia sommaria ma solo ... ilvibonese.it Arriva in pronto soccorso con il mal di schiena: muore dopo essere stato visitato e dimessoÈ successo a Genova: un medico è sotto accusa per la morte di un 60enne dimesso dal pronto soccorso. Per la Procura, la patologia che ha portato al decesso sarebbe stata diagnosticabile ... today.it Incidente in scooter a Pasquetta: 17enne muore dopo due interventi, aperta un’inchiesta - facebook.com facebook Francavilla Fontana, 28enne viene dimessa dal pronto soccorso ma muore 24 ore dopo: indagato un medico x.com