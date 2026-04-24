Ieri in Campania | donna muore dopo un intervento in un ospedale del Salernitano

Ieri in Campania si è verificato il decesso di una donna dopo un intervento chirurgico in un ospedale del Salernitano. La notizia è stata resa nota nelle prime ore del giorno. Nel frattempo, ad Avellino, si è tenuta la prima edizione del Villaggio Contadino organizzato dalla Coldiretti, che si svolgerà dal 24 al 26 aprile nel centro della città.

Avellino – Per la prima volta la Coldiretti porta il suo Villaggio Contadino ad Avellino, trasformando il cuore della città in una grande “città della terra” dal 24 al 26 aprile. Un appuntamento che va oltre la semplice esposizione, diventando un momento di riflessione e rilancio per tutto il comparto agricolo irpino. (LEGGI QUI) Benevento – Trasporti, sanità, spopolamento, desertificazione delle aree interne: questi i temi del disagio acuto e delle pesanti difficoltà del vivere quotidiano che caratterizzano una grossa parte del Paese, incluso il Sannio, che sono stati affrontati questa mattina dalla Commissione parlamentare per le Questioni regionali presieduta da Francesco Silvestro, giunta in Prefettura per ascoltare da vicino le voci istituzionali dei territori.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Ieri in Campania: donna muore dopo un intervento in un ospedale del Salernitano Notizie correlate Ieri in Campania: uomo scomparso ritrovato privo di vita nel SalernitanoAvellino – Un finale amaro e un clima teso avvolgono il match del “Partenio-Lombardi”, dove il Pescara strappa tre punti d’oro grazie a una zampata... Ieri in Campania: Sofia Di Vico muore a 15 anni dopo cena con la squadraTempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali in Campania di ieri, venerdì 3 aprile 2026. Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Destinazione donna, tutti gli appuntamenti dell'edizione 2026 tra luoghi, eventi e protagonisti; Cagliari, donna muore dopo un volo dal terzo piano: indagato per omicidio il pensionato che la ospitava; La donna più ricca del mondo (2025); Dal cancro al seno fino alle violenze: ecco le foto delle donne coraggiose. A fuoco un appartamento a Giugliano in Campania, due feritiSono ancora da accertare le cause dell'incendio che si è sviluppato all’interno di un’abitazione a Giugliano in Campania ieri sera poco dopo le 22, sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri. Nell'a ... rainews.it Francesco Emilio Borrelli. . "L'altro ieri sera è successo giù casa mia, ore 22 e 30 più o meno a Mariglianella (NA), mio cognato ha parcheggiato l'auto d'avanti al mio garage e poco dopo abbiamo sentito l'allarme che suonava..ci siamo affacciati e li abbiamo vi - facebook.com facebook Ieri Elly Schlein dichiara: “I centri migranti in Albania violano le leggi europee”. Oggi l’avvocato generale della Corte di Giustizia Ue: “I centri migranti in Albania sono compatibili con le leggi europee”. Brutto colpo per i pro immigrazione in Italia. x.com