L’IDF ha emesso un avviso di evacuazione nel sobborgo di Dahieh, a sud di Beirut, considerata una base critica di Hezbollah. La comunicazione ha provocato un'ondata di panico tra la popolazione locale, mentre l’esercito israeliano intensifica le operazioni nella zona. La situazione resta tesa e in evoluzione, con le forze israeliane che continuano a muoversi nel territorio libanese.

Panico nella zona meridionale di Beirut dopo l’appello lanciato dall’ IDF per l’ evacuazione del sobborgo di Dahieh, storica roccaforte di Hezbollah, in vista di imminenti attacchi. Decine di migliaia i residenti in fuga: secondo L’Orient le Jour, la strada che collega la capitale libanese con Damasco, in Siria, è imbottigliata di auto. Il ministero della Salute libanese ha reso noto che gli attacchi israeliani degli ultimi giorni hanno ucciso un totale di 102 persone. Famiglia libanese in fuga da Beirut (Ansa). La minaccia del ministro israeliano Smotrich. «Due anni fa abbiamo dovuto far sgomberare gli abitanti del nord. Oggi abbiamo diffuso avvisi per l’evacuazione dal sud del Libano e dalla zona di Dahieh, mentre dalla parte israeliana del confine le comunità tornano a prosperare». 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - L’IDF continua a martellare in Libano: caos a Beirut dopo l’avviso di evacuazione

