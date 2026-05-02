ia la cina lancia una campagna contro la produzione impropria di contenuti

L'autorità cinese di regolamentazione del cyberspazio ha avviato una campagna di quattro mesi mirata a contrastare la produzione di contenuti dannosi e la disinformazione generata dall'Intelligenza Artificiale. La misura mira a regolamentare le attività di creazione di contenuti automatizzati e a prevenire l'uso improprio di sistemi di intelligenza artificiale nel panorama digitale. La campagna coinvolge diversi enti e si concentra sulla sorveglianza e il controllo delle piattaforme online.

PECHINO (CINA) (XINHUAITALPRESS) – L'Autorità cinese di regolamentazione del cyberspazio ha lanciato una campagna di quattro mesi contro la disinformazione e i contenuti dannosi generati dall'Intelligenza Artificiale. Nel dettaglio, giovedì la Cyberspace Administration of China (CAC) ha annunciato una campagna per contrastare l'uso improprio dell'Intelligenza Artificiale, in particolare nei casi in cui venga impiegata per creare e diffondere disinformazione, violare i diritti dei minori o alterare e rappresentare in modo scorretto opere della tradizione culturale d'eccellenza e classici della letteratura. Nel mirino della campagna ci sono anche i contenuti di bassa qualità generati dall'IA, definiti “spazzatura digitale”, cioè quei materiali caratterizzati da una logica confusa, valori dannosi e narrazioni culturali distorte.🔗 Leggi su Iltempo.it

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