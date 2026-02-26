Come rivela OpenAI, è stato chiesto a ChatGpt (che ha rifiutato di eseguire la richiesta), di generare una campagna di disinformazione con l’obiettivo di screditare la premier giapponese Takaichi. Non è stata l’intelligenza artificiale a progettare la campagna. Ma è stata l’intelligenza artificiale, paradossalmente, a contribuire a farla emergere. Secondo quanto ricostruito dagli analisti di OpenAI, lo stesso utente sarebbe tornato successivamente sulla piattaforma per rifinire report operativi legati a quella che appariva come la medesima campagna. Dettaglio che suggerisce come l’operazione sarebbe poi andata avanti comunque, al di fuori dell’assistenza diretta dell’IA e con l’utilizzo si ChatGpt come strumento di back-office, come supporto linguistico e organizzativo per documentare attività già in corso. 🔗 Leggi su Formiche.net

