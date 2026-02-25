Trump lancia IA per sconfiggere la Cina sui prezzi dei metalli

L’amministrazione Trump utilizzerà un sistema di intelligenza artificiale sviluppato dal Pentagono per determinare i prezzi di riferimento di materie prime critiche come il gallio e il germanio, con l’obiettivo di ridurre l’influenza cinese sui mercati globali. L’iniziativa, che coinvolge il programma OPEN della DARPA, mira a creare un blocco commerciale multilaterale tra nazioni alleate, coinvolgendo potenzialmente l’Unione Europea, il Giappone, il Canada e l’Australia. In un contesto di crescente tensione geopolitica, l’amministrazione Trump sta per fare un passo decisivo nel campo delle materie prime strategiche. Il Pentagono impiegherà un sistema di intelligenza artificiale, sviluppato dall’agenzia per i progetti di ricerca avanzata della Difesa (DARPA), per calcolare prezzi normalizzati di metalli critici come il gallio e il germanio. L’obiettivo è eliminare le distorsioni causate dalla manipolazione di mercato cinese e costruire un blocco commerciale globale capace di ridurre la dipendenza dai fornitori cinesi in settori tecnologicamente strategici. 🔗 Leggi su Ameve.eu

