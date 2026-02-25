Trump lancia IA per sconfiggere la Cina sui prezzi dei metalli

L’amministrazione Trump utilizzerà un sistema di intelligenza artificiale sviluppato dal Pentagono per determinare i prezzi di riferimento di materie prime critiche come il gallio e il germanio, con l’obiettivo di ridurre l’influenza cinese sui mercati globali. L’iniziativa, che coinvolge il programma OPEN della DARPA, mira a creare un blocco commerciale multilaterale tra nazioni alleate, coinvolgendo potenzialmente l’Unione Europea, il Giappone, il Canada e l’Australia. In un contesto di crescente tensione geopolitica, l’amministrazione Trump sta per fare un passo decisivo nel campo delle materie prime strategiche. Il Pentagono impiegherà un sistema di intelligenza artificiale, sviluppato dall’agenzia per i progetti di ricerca avanzata della Difesa (DARPA), per calcolare prezzi normalizzati di metalli critici come il gallio e il germanio. L’obiettivo è eliminare le distorsioni causate dalla manipolazione di mercato cinese e costruire un blocco commerciale globale capace di ridurre la dipendenza dai fornitori cinesi in settori tecnologicamente strategici. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Leggi anche:

Quotazione oro e argento in calo, cosa succede ai prezzi dei metalli preziosi

Il mercato dei metalli e dei chip fatica a tenere il passo dell’IA

Temi più discussi: Trump lancia il Board of Peace a Washington: Sull’Iran deciderò in 10 giorni; USA, i Peace Corps lanciano il Tech Corps per esportare l'IA all'estero; Trump: 'Il board vigilerà sull'Onu, soldati di cinque Paesi a Gaza'; ??Juve, Di Gregorio sotto esame: idee Vicario e Carnesecchi. Trump chiama CR7 in MLS.

Trump usa l’IA del Pentagono per i prezzi dei metalliL’amministrazione Trump userà OPEN, sistema DARPA, per fissare benchmark su gallio e germanio riducendo l’influenza cinese. tomshw.it

Come funziona il piano di Trump per stabilire i prezzi dei minerali critici con l’IaVance ha proposto l'istituzione di prezzi di riferimento per i minerali critici in ogni fase della produzione. startmag.it

Trump lancia già accuse di brogli ai democratici per le elezioni di MidTerm di novembre Un tempo il discorso sullo Stato dell’Unione era l’occasione per ascoltare la visione del Presidente, ma Trump parla al Paese quotidianamente e nonostante ciò ha supera - facebook.com facebook

Lo stop ai dazi di Trump lancia le Borse europee, a Milano vola Moncler liguria.bizjournal.it/2026/02/20/daz… x.com