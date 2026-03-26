Sonno più profondo grazie ai sogni vividi | ecco cosa dice la scienza

Uno studio recente sottolinea che la qualità del sonno può essere migliorata grazie alla presenza di sogni vividi, favorendo un risveglio più riposato. La ricerca evidenzia che non sono soltanto le ore di riposo a influire sul senso di freschezza, ma anche la continuità e le caratteristiche del sonno stesso. Questi risultati si basano su analisi scientifiche condotte su individui sottoposti a monitoraggi del ciclo del sonno.

Sentirsi riposati al risveglio non dipende solo dalle ore di sonno, ma anche dalla qualità e dalla continuità del riposo. Gli scienziati stanno ancora cercando di capire come il cervello generi quella sensazione di sonno veramente ristoratore. Un nuovo studio condotto dai ricercatori della IMT School for Advanced Studies di Lucca, pubblicato su PLOS Biology, evidenzia un fattore sorprendente: i sogni, soprattutto quelli vividi e immersivi, possono contribuire a far percepire il sonno come più profondo e rigenerante. Tradizionalmente, il sonno profondo è stato considerato uno stato in cui il cervello è quasi “spento”, caratterizzato da onde cerebrali lente e scarsa attività conscia. 🔗 Leggi su Cibosia.it

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