Ricerca i sogni non sono casuali | analizzata la struttura semantica

Una recente ricerca ha analizzato la struttura semantica dei sogni, evidenziando che questi non sono semplicemente casuali o caotici. Gli studiosi hanno scoperto come le caratteristiche personali e le esperienze di vita di ciascuno influenzino significativamente il contenuto degli sogni. Lo studio si concentra sull’importanza delle variabili individuali nel determinare la composizione delle immagini oniriche, sfatando l’idea che i sogni siano eventi privi di senso.

I sogni non sono casuali e caotici, ma le caratteristiche individuali e le esperienze di vita giocano un ruolo chiave nel plasmare il contenuto onirico. A questa curiosa conclusione giunge uno studio, pubblicato sulla rivista Communications Psychology, condotto dagli scienziati della Scuola IMT Alti Studi Lucca e dell’Universita’ Sapienza di Roma. Il team, guidato da Valentina Elce, ha analizzato oltre 3.700 resoconti di esperienze oniriche e di veglia raccolti da 287 partecipanti di età compresa tra i 18 e i 70 anni. Nell’arco di due settimane, i volontari hanno registrato quotidianamente le proprie esperienze, mentre i ricercatori hanno raccolto informazioni dettagliate sui loro ritmi del sonno, capacità cognitive, tratti della personalità e caratteristiche psicologiche.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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