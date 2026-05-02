Stasera, in seconda serata, Rete 4 ripropone il classico spaghetti western del 1968, capitolo centrale della trilogia di Giuseppe Colizzi con Bud Spencer e Terence Hill. Nostalgici di Bud Spencer e Terence Hill a rapporto. La seconda serata di Rete 4 ci regala il ritorno di un classico spaghetti western come I quattro dell'Ave Maria, uno dei primi film del duo più amato dal pubblico italiano. Uscito nel '68 il western girato in Spagna fa parte di una ideale trilogia composta anche da Dio perdona. io no! (1967) e La collina degli stivali (1969). La pellicola vanta nel cast la presenza di una star come Eli Wallach, veterano del genere, nei panni del bandito Cacopoulos.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - I quattro dell’Ave Maria, la lezione di Eli Wallach a Bud Spencer: "Se reciti male, sembriamo due cani"

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