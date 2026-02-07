I pronostici di sabato 7 febbraio | Serie A Premier League Bundesliga Liga e Ligue 1

Sabato 7 febbraio si giocano tante partite in giro per l’Europa. In Italia, la Serie A torna in campo con la speranza di riscattarsi dopo l’eliminazione dalla Champions League. La Fiorentina, in crisi e senza vittorie da settimane, cerca punti contro una squadra che non può più sbagliare. La giornata si annuncia intensa anche in Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1, con match che potrebbero cambiare le classifiche. I tifosi sono già pronti a seguire ogni minuto, sperando che le loro squadre trovino la via della vittoria.

I pronostici di sabato 7 febbraio, ci sono partite di Serie A, Serie B, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1 Il miglior modo per mettersi alle spalle la delusione per l’eliminazione dalla Champions League era conquistare i tre punti contro una Fiorentina di nuovo con l’acqua alla gola. Ed il Napoli di Antonio Conte, nonostante l’emergenza infortuni, una settimana fa c’è riuscito approfittando delle sbavature difensive della Viola. Successo cruciale che ha consentito al Napoli di rimanere tra le prime quattro in un turno in cui quasi tutte le dirette concorrenti non hanno tradito le attese, ad eccezione della Roma sconfitta a sorpresa a Udine. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

La domenica di calcio si apre con un match importante tra Torino e Lecce.

