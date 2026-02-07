I programmi TV di oggi 7 febbraio 2026 | talent show sport e film

Oggi i programmi TV sono ricchi di varietà e sport. Su Rai 1 va in onda “The Voice Kids”, mentre su Rai 2 si tengono le Olimpiadi Invernali. Su Canale 5, invece, torna “C’è posta per te” con le storie di sempre. La giornata si prospetta piena di intrattenimento e competizioni, con tanti italiani davanti alla tv.

Guida ai programmi TV del 7 febbraio 2026: "The Voice Kids" su Rai 1,"Olimpiadi Invernali" su Rai 2, "C'è posta per te" su Canale 5. La prima serata del 7 febbraio 2026 offre una scelta ricca e varia. Su Rai 1 arriva The Voice Kids, tra emozioni e talento. Rai 2 segue le gare delle Olimpiadi Invernali Milano?Cortina 2026, uno degli eventi più attesi dell'anno. Rai 3 chiude il viaggio de La città ideale con una puntata speciale dedicata a Napoli. Su Canale 5 torna C'è posta per te, garanzia di ascolti e storie intense. Per gli amanti del cinema, Sky propone titoli forti come Il professore e il pinguino, Australia e Transformers 4 – L'era dell'estinzione.

