Me contro Te | le pubblicazioni firmate confermano il matrimonio tra Luì e Sofì

Luì e Sofì, conosciuti come il duo dei Me contro Te, sono ufficialmente sposati. I due hanno firmato le pubblicazioni di matrimonio presso il Comune di Milano, confermando così il loro matrimonio. Luigi Calagna e Sofia Scalia, che hanno conquistato milioni di bambini italiani, hanno reso pubblica questa tappa importante della loro vita privata. La notizia è stata confermata attraverso le pubblicazioni ufficiali.

Il grande giorno di Luì e Sofì è adesso ufficiale: Luigi Calagna e Sofia Scalia, il duo dei Me contro Te amatissimo da milioni di bambini italiani, hanno firmato le pubblicazioni di matrimonio presso il Comune di Milano.. L’annuncio è stato condiviso direttamente sul profilo Instagram del duo, confermando che le nozze si celebreranno il 5 settembre durante il loro evento dal vivo “The Wedding Show”.. Da annuncio a realtà: il percorso verso il matrimonio di Luì e Sofì. La storia del matrimonio tra Luigi Calagna e Sofia Scalia è stata tutt’altro che lineare. Nel corso degli ultimi anni, la coppia aveva già annunciato l’intenzione di sposarsi in più occasioni, salvo poi rimandare la cerimonia.🔗 Leggi su Gossipnews.tv

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Me Contro Te e IL MATRIMONIO a TEATRO a PAGAMENTO! Geni del MARKETING o DISTOPIA Finale

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Qualche piccolo consiglio.. e anche l'amico Paolo.. fra una settimana anche luì in pensione.. cattura sugarelli a Jig.. spettacolo Paolo Pincini - facebook.com facebook