I lavori di potenziamento del sistema elettrico di Montevarchi

A Montevarchi sono in corso interventi per migliorare la rete elettrica locale. Le operazioni, avviate alcuni mesi fa, prevedono l’installazione di nuove infrastrutture e l’ampliamento di quelle esistenti. Sono coinvolti diversi cantieri distribuiti in varie zone della città, e i lavori stanno proseguendo senza sosta. Sono state annunciate tempistiche e modalità di esecuzione delle attività, che continueranno nelle prossime settimane.

Arezzo, 2 maggio 2026 – Proseguono i lavori di potenziamento del sistema elettrico di Montevarchi da parte di E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione e che, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, ha avviato nei mesi scorsi un piano di lavori per il restyling e la digitalizzazione della rete elettrica, con un’attenzione particolare alla qualità del servizio, alla digitalizzazione del sistema nonché alla sostenibilità e al decoro urbano. Nel dettaglio, nei prossimi giorni i tecnici dell’azienda elettrica effettueranno un’operazione per il rifacimento degli scomparti di...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - I lavori di potenziamento del sistema elettrico di Montevarchi Notizie correlate Montevarchi, all’Accademia del Poggio la presentazione del libro di Alessio Mugnai sul sistema stradale antico tra Arezzo, Fiesole e FirenzeArezzo, 11 marzo 2026 – Dopo il successo del primo appuntamento, svoltosi a gennaio a Palazzo Concini di Terranuova Bracciolini, il volume Il sistema... Leggi anche: Mercoledì prossimo la commissione lavori pubblici del comune di Montevarchi Altri aggiornamenti I lavori di potenziamento del sistema elettrico di MontevarchiArezzo, 2 maggio 2026 – Proseguono i lavori di potenziamento del sistema elettrico di Montevarchi da parte di E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bass ... lanazione.it Montevarchi, interruzione di energia elettrica in una parte del centro storico per lavori PnrrArezzo, 23 febbraio 2026 – Interruzione di energia elettrica in una parte del centro storico per lavori PNRR. L’intervento sarà effettuato venerdì 27 febbraio a Montevarchi. In riferimento ai lavori ... lanazione.it