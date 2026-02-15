Mercoledì prossimo la commissione lavori pubblici del comune di Montevarchi

Mercoledì prossimo alle 17.15, la commissione lavori pubblici del comune di Montevarchi si riunisce per discutere la petizione popolare che chiede nuovi parcheggi a Levane. La proposta nasce dall’iniziativa della consigliera Chiara Masini, capogruppo di Valdarno Centro, che ha raccolto oltre 200 firme tra i residenti. Durante l’incontro, i membri valuteranno le richieste e ascolteranno le opinioni dei cittadini presenti.

Arezzo, 15 febbraio 2026 – Mercoledì prossimo alle 17.15 si terrà l a commissione lavori pubblici del comune di Montevarchi con riferimento alla petizione popolare per realizzare parcheggi a Levane, un’ iniziativa della consigliera comunale Chiara Masini capogruppo Valdarno Centro. Il tutto ruota intorno all’esigenza sollevata dalla popolazione di Levane di sistemare la via del cinema teatro San Martino: via del Castello e di creare un parcheggio alla scuola elementare. Via del Castello è una via importante per la più grande e popolata frazione del comune di Montevarchi perché è adiacente alla piazza, alla Chiesa, al Cinema Teatro, alla Caritas, all’oratorio, alla banca, a negozi e a molte abitazioni senza garage. 🔗 Leggi su Lanazione.it

