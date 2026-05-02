I funerali di Stefania Rago vittima di femminicidio | La gelosia non è amore basta uccidere per avere

I funerali di Stefania Rago, uccisa in un episodio di femminicidio, si sono svolti nella chiesa San Michele Arcangelo di Foggia. Durante la cerimonia, sono state lette alcune sue parole che ribadiscono che la gelosia non rappresenta un segno d’amore, ma una giustificazione per la violenza. La vicenda ha attirato l’attenzione sul problema della violenza di genere e sulla necessità di contrastare comportamenti violenti.

Le sue parole sono risuonate lungo le navate della chiesa San Michele Arcangelo di Foggia, diventando monito e appello: «La gelosia non è amore ma difesa della propria proprietà; basta uccidere per avere», ha detto questa mattina l'arcivescovo Giorgio Ferretti, nel corso dei funerali di Stefania Rago. Il femminicidio il 23 aprile La donna, 46 anni, è stata uccisa a colpi di pistola all'interno della propria abitazione la sera del 23 aprile dal marito, il 48enne Antonio Fortebraccio, ora in carcere con l'accusa di femminicidio. L'omelia di monsignor Ferretti Alla presenza di tanti cittadini, dei due figli Jessica e...🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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